Москва, , 10:36 — REGNUM Российская студия Ice-Pick Lodge анонсировала свою новую игру под названием «Помни». Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале разработчиков 29 декабря.

В «Помни» игроки погрузятся в быт провинциального российского городка и станут свидетелями меланхоличной истории о группе друзей, собравшихся вместе спустя несколько лет. Релиз проекта ожидается во втором квартале 2021 года.

Напомним, студия Ice-Pick Lodge наиболее известна по играм серии «Мор». Вторая часть этой франшизы была выпущена в 2019 году.

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