Москва, , 10:34 — REGNUM В наступающем 2021 году большинство жителей России ждут победы на пандемией коронавируса (21%), свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: На новогодние каникулы останутся дома более 60% жителей РФ

Также российские граждане ожидают от 2021 года выхода из кризиса и развития экономики (9%), повышения зарплат (7%), снижения цен (6%) и повышения размеров пенсий (6%).

Среди негативных изменений, которые могут произойти в новом году в России, респонденты назвали рост инфляции (15%), падение уровня жизни (11%), неудачу в борьбе с коронавирусом (9%).

Опрос проведен 25 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы в 2021 году большинство жителей России (41%) проведут время с семьей и детьми.

Подробнее: Жители России рассказали о планах на новогодние каникулы