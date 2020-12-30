Москва, , 10:34 — REGNUM С 1 января 2021 года в России начнётся эксперимент по прослеживаемости оборота древесины, сообщила 30 декабря вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Первыми участниками эксперимента станут лесопромышленники Вологодской, Архангельской, Тверской, Иркутской областей. По результатам пилотной проверки с 1 июля 2021 года система ЛесЕГАИС, в которой можно прослеживать древесину и сделки с ней, начнёт работу на постоянной основе в масштабах всей страны.

В правительстве отмечают, что из-за отсутствия достаточного контроля и учёта лесозаготовок ежегодно в России нелегально вырубается от 10 до 30 млн кубометров древесины. При этом сейчас легальность происхождения при продаже продукции подтверждать не требуется. Информационная система создаётся, чтобы изменить ситуацию. Будут отслеживаться все этапы — от заготовки на делянке, фиксации на складе до переработки или до вывоза за пределы РФ.

«Следить за древесиной будем на всех основных точках её движения. Сначала фиксируем объём допустимой к вырубке и фактически вырубленной древесины на лесосеке. На этапах перемещения древесины должны создаваться сопроводительные документы, которые также в обязательном порядке будут фиксироваться в ЛесЕГАИС. В случае, если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения необходимого количества остатков на складах, возможность подписания отчётов по сделкам будет блокироваться», — рассказала Абрамченко.

По её словам, если легальность операции с древесиной не будет подтверждена, реализация станет невозможна.