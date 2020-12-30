Москва, , 10:36 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 90,2 млн. Об этом 30 декабря сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 29.12.2020 проведено 90 203 874 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 395 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 663 398 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 28 декабря число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 89 808 866.