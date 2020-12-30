Уфа, , 10:35 — REGNUM 169 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 18 897 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 14 889 человек, в том числе 234 человека в минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 826 пациентов, а 3044 лечатся на дому.

Согласно данным на 29 декабря 70 пациентов с COVID-19 находились в тяжелом состоянии, а 12 пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ.

Сообщается, что за сутки была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. Всего в республике скончались 138 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 декабря в регионе было выявлено 166 случаев заражения коронавирусом.

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