Бишкек, , 10:20 — REGNUM В Киргизии открыли две модульные больницы, построенные при финансовом содействии Узбекистана, сообщили в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.

В национальном госпитале в Бишкеке открылась больница на 176 коек и в Чуйской области — на 24 койки. Объекты построены за один месяц. В церемонии открытия принял участие глава мирздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев и советник председателя правительства Узбекистана Хайриддин Мехриддинов.

Бейшеналиев напомнил, что Ташкент один из первых оказал помощь в борьбе с коронавирусом. По его словам, Узбекистан направил в Киргизию средства индивидуальной защиты, а также модульные конструкции на 400 коек.

Ранее в Кадамжайском районе Баткенской области Киргизии при финансовом содействии Узбекистана построена инфекционная больница на 200 коек.

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