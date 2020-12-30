Лондон, , 10:20 — REGNUM Вакцина от коронавируса, созданная Оксфордским университетом совместно с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, получила одобрение на использование в Великобритании, сообщает 30 декабря Sky News.

Вакцина, имеющая кодовое наименование AZD1222, получила ранее одобрение от Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. Она стала второй — совместно с препаратом Pfizer/BioNTech — вакциной, которая будет использоваться для вакцинации жителей Соединенного Королевства.

Результаты клинических испытаний показали, что эффективность британской вакцины в предотвращении COVID-19 составляет до 90%, что почти соответствует показателям Pfizer/BioNTech и Moderna.