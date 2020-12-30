Москва, , 10:20 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram заявил, что территория Камчатки имеет большой потенциал для развития.

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Он отметил, что в этом году посещал регион и знакомился с планом развития.

«В ближайшее время будет построен аэропорт мирового уровня, больница и культурный центр. На сегодня все решения приняты и деньги выделены», — цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

Вице-премьер подчеркнул, что аэропорт станет интересным с архитектурной точки зрения, к нему будет построена новая дорога.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Камчатке будет выделено 405,5 млн рублей на строительство нового корпуса Елизовской центральной районной больницы. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.