Челябинск, , 10:18 — REGNUM В Челябинской области за 29 декабря подтвердили смерть ещё 13 пациентов с коронавирусом. Эти новые данные сообщает оперштаб.

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От COVID-19 ушли из жизни восемь человек. Среди них четверо мужчин 57, 62, 75 и 80 лет и столько же женщин 70, 79, 84 лет и 81 года.

От других заболеваний скончались пятеро пациентов, из которых три женщины и двое мужчин. Отметим, что у четверых был сахарный диабет.

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