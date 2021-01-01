1 января 2021 | Время чтения 4 мин

Для Карачаево-Черкесии прошедший 2020 год стал таким же трудным, как и для всех других субъектов РФ. В планы по развитию республики вмешалась пандемия коронавируса. Несмотря на то, что власти не ослабляли усилий по поддержанию и развитию экономики, результаты в социально-экономической сфере оказались не такими радостными, как хотелось бы.

Ольга Карпова, , 09:03 — REGNUM Карачаево-Черкесия в 2020 году, столкнувшись с общемировой проблемой — пандемией коронавируса, боролась с ней, как и все другие субъекты РФ. Большую помощь региону в этом оказал федеральный центр и в плане денежных субсидий, и в плане врачебных консультаций прибывших в республику специалистов-медиков.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

Весной в регионе резко выросло число пациентов с СOVID-19, на помощь местным медикам из Башкирии была направлена по решению Минздрава РФ группа из 17 специалистов, имеющих опыт борьбы с коронавирусом. Башкирские врачи оказали большую методическую и практическую помощь медикам КЧР.

Читайте также: Медикам из Башкирии присвоено звание заслуженных врачей Карачаево-Черкесии

По решению главы республики Рашида Темрезова четверым медикам — Руслану Гумерову, Салавату Уметбаеву, Евгению Кустову и Константину Золотухину — было присвоено звание заслуженный врач Карачаево-Черкесии. Отмечены наградами республики и другие башкирские медики.

Рашид Темрезов Kchr.ru

Читайте также: Темрезов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Карачаево-Черкесии

Коронавирус: потери и приобретения

В период борьбы с коронавирусом в республике было развернуто девять госпиталей на 1300 койко-мест. К концу года заполняемость в них не превышает 70%, дефицита мест нет, рапортует минзрав региона.

За все время пандемии в регионе был выявлен коронавирус более чем у 15 тыс. жителей, выздоровели из них в настоящее время свыше 13,5 тыс. пациентов. Не удалось спасти врачам 41 жителя республики. Этот показатель является самым низким в Северо-Кавказском федеральном округе.

Стоит отметить, что за время пандемии в Карачаево-Черкесии была существенно укреплена материальная база медицинских организаций. На борьбу с коронавирусом уже в апреле было выделено из федерального бюджета 140 млн рублей. На стимулирующие выплаты медикам из регионального бюджета направили, помимо федеральных средств, порядка 200 млн рублей.

В октябре 2020 года, докладывая о ситуации в республике президенту РФ Владимиру Путину, Рашид Темрезов попросил его оказать содействие в строительстве инфекционной больницы. Острая необходимость в замене старой — 2020 года постройки — стала очевидна как раз в период пандемии. Президент пообещал помочь решить этот вопрос.

«Чтобы лучше жили люди»

На встрече с Путиным Темрезов доложил президенту о ряде успехов в экономике. Среди них в том числе рост объёма валового регионального продукта на сумму 88 млрд рублей и увеличение среднего размера заработной платы до 28 759 рублей. Позже во время совещания с участием вице-премьера России Юрия Трутнева, побывавшего с ознакомительной рабочей поездкой в Карачаево-Черкесии, руководитель республики рассказал о росте производства сельхозпродукции в 2020 году на 3,3%, объема выполненных работ в строительстве — на 8,2%.

Юрий Трутнев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Республика участвует в реализации 45 федеральных проектов по десяти нацпроектам, в рамках которых должно быть построено и реконструировано около 180 объектов. В 2020 году на нацпроекты направлено более 6 млрд рублей, в том числе 583 млн рублей регионального бюджета.

Юрий Трутнев оценил эти данные, но заметил, что, несмотря на некоторые достижения, Карачаево-Черкесия находится на 83-м месте среди субъектов РФ по объему валового внутреннего продукта на душу населения. По мнению вице-премьера, чтобы «республика развивалась быстрее, чтобы лучше жили люди», необходимо федеральным и региональным властям «найти направления, на которых надо сосредотачивать совместные усилия».

Напомним, по итогам 2019 года Карачаево-Черкесия стала регионом РФ с самым низким уровнем жизни, в котором одни из наименьших в России показатели уровня социально-экономического развития и доходов населения, а также высокий уровень безработицы.

Читайте также: Карачаево-Черкесию признали регионом с самым низким уровнем жизни

Так, уровень безработицы в Карачаево-Черкесии, выросший в связи с пандемией коронавируса, достиг в регионе 14,9%. Докладывая о причинах ситуации президенту РФ во время встречи в октябре, руководитель субъекта рассказал о планах создать к 2023 году более трех тысяч рабочих мест, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и в сфере туризма. Сможет ли он осуществить эти планы, покажет время.

Канатная дорога в Архызе E.zhigalo

Перспективы власти

Стоит отметить, что срок полномочий Темрезова на посту главы Карачаево-Черкесии завершается в 2021 году. На посту руководителя он остается уже два срока подряд. Многие политологи и эксперты уже не один год называют его аутсайдером в губернаторском корпусе из-за низких показателей социально-экономического развития республики и предрекают ему скорую отставку.

Однако буквально в последние дни уходящего 2020 года президент России Владимир Путин включил Рашида Темрезова в состав президиума Госсовета. Кроме того, глава КЧР второй раз подряд утвержден в списках делегатов от России в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. Ряд экспертов назвал это укреплением позиций Темрезова и возможным авансом на продолжение его работы в должности главы Карачаево-Черкесии.