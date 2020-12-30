Кызыл, , 10:00 — REGNUM Грант в размере 99,9 млн рублей, полученный правительством Тувы за высокие показатели работы, направят на оплату декабрьской зарплаты бюджетников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам главы региона Шолбана Кара-оола, грант был выделен по итогам года лучшим управленческим командам страны. В частности, федеральные власти отметили работу по борьбе с пандемией коронавируса, выполнению социальных обязательств, а также по нацпроектам и государственным программам.

При этом он назвал правильным решение направить все выделенные средства на зарплату работников бюджетной сферы.

«Уверен, что это правильное решение. Все расчеты уже произведены, республиканские учреждения и местные бюджеты получают дополнительное финансирование», — отметил руководитель региона.