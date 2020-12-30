Москва, , 10:00 — REGNUM Россельхознадзор разрешил поставки томатов, выращенных на узбекистанских предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Список узбекистанских производителей включает 34 компании из Навоийской и Кашкадарьинской областей. Ввоз разрешен на основании материалов узбекистанской инспекции по карантину растений.

В Россельхознадзоре опубликовали список из 34 компаний. Отмечается, что в продукции указанных производителей нет вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Ранее наличие этого вируса стало причиной введения запрета на ввоз томатов из Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областей.

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