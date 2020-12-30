Москва, , 09:41 — REGNUM На сегодняшний день в России насчитывается более миллиона человек с коронавирусом и пневмонией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными пневмониями, те, которые находятся в стадии диагностики пациенты, их чуть больше 1 миллиона 100 человек», — сказал Мурашко.

По его словам, 80% из таких пациентов лечатся в амбулаторном режиме.