Брянск, , 09:42 — REGNUM Новые изменения внесены в постановление правительства Брянской области «О введении режима повышенной готовности». Для граждан старше 65 лет продлевается самоизоляция, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Режим самоизоляции продлён по 17 января 2021 года включительно. Гражданам старше 65 лет следует находиться у себя дома или на дачах. Исключение составляют руководители предприятий и работники, чьё нахождение на рабочем месте необходимо.

Ограничения введены в связи с угрозой распространения коронавируса.