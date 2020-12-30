Симферополь, , 09:40 — REGNUM Закрывать въезд в Республику Крым для туристов власти не намерены, об этом заявил 30 декабря на заседании регионального оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

«Мы видим, что по тем регионам, где не было курортного сезона, динамика ещё хуже. Так что мы видим, что это точно не влияет на ситуацию, это точно не в курортных учреждениях, и точно закрытия Крыма от туристов нам глобального плюса не даст и резкого снижения не будет», — подчеркнул Аксёнов.

За минувшие сутки на 30 декабря заражение коронавирусом подтверждено ещё у 331 человека. Общее число носителей за период пандемии на территории региона достигло 24 854 человек, выздоровели 19 687, скончались 492 человека.