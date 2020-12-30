Женева, Швейцария, , 09:33 — REGNUM Цель новой коронавирусной инфекции заключается в том, чтобы стать эндемиком, сказал эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн.

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«Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека», — цитирует его The Guardian.

Профессор добавил, что вирус продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением.

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Он уточнил, что у человечества есть инструменты для спасения жизней, а в сочетании с хорошим здоровьем населения они позволят людям научиться жить с этим вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире за последние сутки зафиксировано 444 437 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 80 155 187 человек.

За сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 9035 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 771 128.

Согласно данным организации, лидируют среди стран по распространению инфекции за последнюю неделю США, Великобритания, Бразилия, Россия и Индия.

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