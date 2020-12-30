Дублин, , 09:26 — REGNUM За истекшие сутки на территории Ирландии было выявлено 1546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба минздрава страны.

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«Это абсолютный максимум за весь период пандемии», — говорится в сводке ирландского ведомства. Также указывается, что средний возраст выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 34 года.

При этом отмечается, что на вечер 29 декабря в медучреждениях Ирландии находилось 411 пациентов с COVID-19, 34 из которых — в отделениях интенсивной терапии. В то же время, добавляется, что за последние 24 часа в стране госпитализировали 47 человек с новым заболеванием, что также является рекордным показателем.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Ирландии было выявлено 765 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.