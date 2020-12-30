Магас, , 09:19 — REGNUM В Ингушетии во время новогодних каникул все медорганизации будут работать без выходных. Работа организована в штатном режиме согласно графику дежурств. Такая информация прозвучала 29 декабря в ходе совещания в правительстве региона.

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В обычном режиме, как сообщил заместитель министра здравоохранения региона Сергей Сорокин, будут работать все поликлиники, приемный покой стационаров, и скорая помощь. Всего будет задействовано в праздники 46 бригад скорой медицинской помощи.

Кроме того, организована круглосуточная работа семи лабораторий, в которых проводится тестирование граждан, в том числе двух частных.

Для бесперебойного оказания помощи заболевшим пациентам в Ингушетии создан запас лекарственных препаратов, кислорода, средств индивидуальной защиты. Нет дефицита в койко-местах в госпиталях. Ведется мониторинг заполняемости коечного фонда, который будет увеличен в случае необходимости, подчеркнул Сорокин.

Напомним, по данным оперативного штаба на 29 декабря, в Ингушетии число заразившихся коронавирусом приближается к 12 тысячам человек. Ежедневно в республике выявляют до 100 новых случаев заражения коронавирусом.