Абакан, , 09:17 — REGNUM Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в правительстве республики.

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Жертвами COVID-19 стали 82-летняя женщина и девять мужчин в возрасте от 62 до 84 лет.

За весь период пандемии в Хакасии умерли 234 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в Хакасии подтверждено 17 410 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 14 066 человек.

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