Каспийск, Дагестан, , 09:02 — REGNUM Житель дагестанского Каспийска, устроивший ДТП со смертельным исходом, отправился в колонию. Суд посчитал доказанным, что по его вине скончалась женщина, а ее дети получили серьезные травмы, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в июне 2020 года осужденный на машине сбил двоих пятилетних детей и их мать. Дети получили тяжкий вред здоровью, а женщина от полученных травм скончалась в больнице. После ДТП водитель был задержан и заключен под стражу. Известно, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Каспийский городской суд признал фигуранта виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначено наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима.

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