Москва, , 09:01 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 11 автомобилей Mercedes-Benz A-класса (тип 177) и B-класса (тип 247). Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Под отзыв попали машины Mercedes-Benz A-класса (тип 177), B-класса (тип 247), выпущенные в период с февраля по июнь 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств: объем масла в коробке передач с двойным сцеплением может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об отзыве в России 89 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter. Причиной отзыва стала возможная неисправность в тормозной системе.

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