Чебоксары, , 05:25 — REGNUM В 2021 году акцент в работе будет сделан на выработке новых подходов и расширению знаний. Об этом ИА REGNUM сообщил глава Чувашского УФАС Валерий Котеев, оценивая итоги года и говоря о планах.

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Отвечая на вопрос о том, какое достижение в 2020 году он считает главным для себя лично и как руководитель управления, Валерий Котеев сделал акцент на результатах сотрудников:

«Моё достижение в качестве руководителя неразрывно связано с достижением каждого сотрудника — на данном этапе я бы назвал решение важнейшей задачи перехода на качественно другую организацию работы с максимальной результативностью».

Говоря о том, над чем предстоит поработать, руководитель Чувашского УФАС назвал основные задачи 2021 года:

«Критичное отношение к себе, к результатам работы позволяет ожидать большого объёма работы, где-то монотонной, но поступательной и настойчивой. Самообразование, непрерывное образование и развитие, углубление знаний, поиск новых подходов в деятельности — этим задачам посвятим и следующий год».