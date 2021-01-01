Чебоксары, 1 января 2021, 05:25 — REGNUM В 2021 году акцент в работе будет сделан на выработке новых подходов и расширению знаний. Об этом ИА REGNUM сообщил глава Чувашского УФАС Валерий Котеев, оценивая итоги года и говоря о планах.
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Отвечая на вопрос о том, какое достижение в 2020 году он считает главным для себя лично и как руководитель управления, Валерий Котеев сделал акцент на результатах сотрудников:
Говоря о том, над чем предстоит поработать, руководитель Чувашского УФАС назвал основные задачи 2021 года: