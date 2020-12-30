Москва, , 08:27 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в скором времени объявит о партнёрстве с китайским производителем вакцины от COVID-19, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Мы хотим кооперироваться с другими вакцинами. Мы объявим о крупном партнёрстве по вакцинам с китайским производителем в течение ближайших пары недель», — сказал он в эфире Bloomberg TV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриев заявил, что в декабря 2020 и январе 2021 ряд иностранных государств могут зарегистрировать у себя российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, критика в адрес вакцины основана на инсинуациях и является попыткой создать негативное отношение к ней в международном сообществе.

Читайте также: В РФПИ прогнозируют введение ковид-паспортов в 2021 году