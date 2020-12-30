Бразилиа, , 08:28 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 58,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщает минздрав страны.

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 58 718 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 7 563 551.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1111 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 192 681.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 647 538 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 20 548 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.