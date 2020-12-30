Париж, , 08:24 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 11,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 декабря сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 11 395 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 574 0411.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 64 078, из которых 388 пациентов скончались за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 6,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.