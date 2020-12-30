Москва, , 08:23 — REGNUM Людям, которые сделали прививки от коронавирусной инфекции, стоит на некоторое время после вакцинации воздержаться от употребления алкогольных напитков. Такую рекомендацию дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что после прививки организму нужно адаптироваться, поэтому не стоит перегружать иммунную систему.

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть», — подчеркнула в беседе с РИА Новости заместитель председателя правительства РФ.

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«Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему, — добавила Голикова. — И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») заявил, что ни одна прививка не предусматривает употребление алкогольных напитков. Он пояснил, что спиртное только создаст дополнительную нагрузку и на иммунную систему, и на сердце, и на печень. По его словам, пить — вредно, а воздержание только прибавит здоровья и хорошего настроения.

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