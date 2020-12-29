Казахстанцев, зараженных коронавирусом, не лишат права голоса. К тем, кто находится на самоизоляции, с урнами придут прямо домой. Чтобы члены избиркома не подхватили инфекцию, у них будет специальная экипировка. А вот избиратели, которые находятся в больницах, смогут проголосовать там же.
Цитата канала «Выборы».
Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции с $600 до $2 тыс.
В поддержку этой инициативы высказались 275 законодателей, против выступили 134. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената.
Ранее с идеей увеличить выплаты до $2 тыс. выступил президент США Дональд Трамп. Он назвал предусмотренные в законопроекте о мерах поддержки населения и экономики страны выплаты в $600 «нелепо низкими» и заявил, что не подпишет документ, если в него не внесут изменения.
Цитата канала «Экономика».
Отказ властей Украины от российской вакцины против коронавируса является спланированным уничтожением народа, заявил депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — сказал Рабинович.
Он призвал не политизировать ситуацию с вакциной. «Если сумели достать в России — пожалуйста, сумели еще где-то — тоже пожалуйста», — отметил депутат.
Цитата канала «Экономика».
Джо Байден заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в Соединённых Штатах отстают от необходимых.