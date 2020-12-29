На фоне всё более увеличивающегося числа носителей коронавируса (на 29 декабря 2020 года их выявлено уже 81 260 604, прирост за сутки составил 494 820 случаев) в мире разворачивается борьба за влияние на рынок вакцин от COVID-19.

Многочисленные публикации последнего времени свидетельствуют о достаточно вызывающих примерах недобросовестной конкуренции. Особенно много «стрел» мечут в адрес России. Чего только стоят слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил действия РФ в борьбе с пандемией с деятельностью террористов.

Тем временем в больницах Великобритании сложилась критическая ситуация из-за роста числа заболевших коронавирусом: не хватает кислорода и аппаратов для неинвазивных исследований. Ранее заявлялось, что новая мутация вируса может приводить к тяжёлому течению COVID-19.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всем, что происходит в мире, переживающем пандемию коронавируса.

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