Оттава, , 08:01 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 10 299 и превысило 565,5 тыс. Об этом 28 июля сообщает канадский минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

По данным министерств, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 565 505.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 257 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 378.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (197 311 заразившихся), Онтарио (175 908) и Альберта (99 141).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено 3187 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.