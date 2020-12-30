Москва, , 08:11 — REGNUM Военнослужащие подразделений российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели плановые занятия по боевой подготовке — стрельбе из различных видов стрелкового вооружения. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего в занятиях по боевой подготовке на полигонах «Степанакерт» и «Мардакертский» участвовало около 200 российских военнослужащих из подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные проверяли информацию о перестрелках в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

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