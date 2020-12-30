Кито, , 07:50 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 478 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эквадорской территории достигло 210 236. Также за минувшие сутки в республике скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Эквадоре стали не менее 9447 человек. Местные власти не исключают, что смерть еще 4554 пациентов может быть связана с коронавирусной инфекцией, однако лабораторно это пока не подтверждено.

Отмечается, что власти Эквадора с 21 декабря ввели на 30 дней режим чрезвычайной ситуации. В течение этого времени в республике ночью будет действовать комендантский час, а также запрещена продажа алкогольных напитков.