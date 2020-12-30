Кемерово, , 07:38 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 30 декабря, за прошедшие сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 139 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 38, Новокузнецк — 33, Мыски — 15, Осинники — 12, Междуреченск — 12, Белово — девять, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Новокузнецкий МР — три, Гурьевский МО — три, Калтан — два, Полысаево — два, Прокопьевск — два, Таштагольский МР — два, Березовский — один, Юрга — один, Юргинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время 185 пациентов выписаны, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 25 749 случаев заражения, 22 641 человек выздоровел, 466 пациентов скончались.