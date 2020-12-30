Благовещенск, , 07:36 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили ещё 140 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 135). Суточный коэффициент прироста составил 0,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Среди тех, у кого за сутки подтвердилось заражение коронавирусом, 102 человека болеют ОРВИ, 36 — пневмонией. Всего два человека (1%) переносят заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье выявили 15 599 случаев заражения коронавирусом. В области провели более 692 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Амурской области за последние 24 часа не произошло ни одного летального исхода пациентов с коронавирусом. За всё время скончались от COVID-19 105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выявил грубейшие нарушения режима и правил биологической безопасности в лаборатории, которая осуществляет исследования на новую коронавирусную инфекцию в Амурской области. По решению суда деятельность лаборатории остановлена, об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 29 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.