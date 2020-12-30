Вашингтон, , 08:12 — REGNUM В США на 42-м году жизни умер заразившийся коронавирусом избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана). Об этом 29 декабря сообщает газета Politico.

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Издание получило информацию о смерти законодателя от его представителей. Отмечается, что это первый случай смерти в результате вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 действующего или избранного члена Конгресса США.

Летлоу, одержавший победу в Луизиане во втором туре, 18 декабря объявил о заражении новым коронавирусом. Позже, в связи с осложнениями, он был помещён в блок интенсивной терапии, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на обвинения кандидата в президенты Джо Байдена, заявил, что подготовка вакцины и реализация плана вакцинации населения Соединённых Штатов идут в заданном темпе.

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