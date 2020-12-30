Каракас, , 07:30 — REGNUM Партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 10 млн доз поступит в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе встречи с губернаторами регионов страны.

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Глава государства отметил, что вакцина будет предоставляться жителям республики бесплатно. Мадуро добавил, что первыми смогут привиться пожилые люди и медицинские работники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николас Мадуро поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в запуске массовой вакцинации в Венесуэле.

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