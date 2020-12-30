Барнаул, , 07:28 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 30 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1527 человек, причём 11 из них добавили в сводку только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9332 человека, +62 за сутки) и ОРВИ (16 389 человек, +138 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 32 699 человек (+211 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 401 (минус 22 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 110 пациентов (минус двадцать за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1183 (+21 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 29 107 человек (+409 за сутки).

Читайте также: На Алтае жертвами коронавируса стали ещё 17 человек