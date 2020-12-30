Луисвилл, США, , 07:28 — REGNUM Руководство управления полиции города Луисвилл (штат Кентукки, США) решило уволить ещё двух полицейских, участвовавших в марте в инциденте, когда в перестрелке погибла чернокожая Брионна Тейлор. Об этом 29 декабря сообщает телеканал NBC.

Один из участников инцидента, Бретт Хэнкинсон, был уволен из полиции в июне. Теперь речь идёт о Майлзе Косгроуве и Джошуа Джейнсоне.

Напомним, 13 марта трое полицейских ворвались в квартиру местной жительницы Брионны Тейлор в связи с подозрением, что там хранятся наркотики. В этот момент также находящийся в квартире друг женщины начал стрелять по правоохранителям. Спящая Тейлор была убита ответным огнем полицейских.

Власти решили не предъявлять сотрудникам полиции обвинений. В сентябре было объявлено, что семья погибшей получит $12 млн в качестве компенсации за ее гибель. В Луисвилле и ряде других городов прошли массовые протесты с требованиями предъявить всем участвовавшим в произошедшем полицейским обвинения в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший американский полицейский Бретт Хэнкинсон, обвиняемый протестующими в смерти чернокожей Брионны Тейлор, не признал себя виновным в создании угрозы жизни и здоровью людей.

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