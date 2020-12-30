Бразилиа, , 06:20 — REGNUM В бразильское агентство по санитарному надзору (Anvisa) поступил запрос на испытание российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба регулятора.

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«Anvisa получило во вторник вечером (29/12) запрос о разрешении на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V». Обращение представлено лабораторией Uniao quimica», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, фармацевтическая компания Uniao quimica является партнёром Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по продвижению в Бразилии вакцины «Спутник V». Предварительный комплект документов, необходимый для регистрации российской вакцины в Бразилии, был подан ими в Anvisa в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России заключены «серьёзные договорённости» с Индией и Бразилией по созданию и регистрации вакцины от коронавирусной инфекции.

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