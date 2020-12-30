Москва, , 05:58 — REGNUM Основатель компании SpaceX Илон Маск проявил таланты «генератора идей» и «выдающегося энтузиаста космоса», заявил 29 декабря генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это выдающийся энтузиаст космоса, с большим уважением относимся к его и инженерным, и пропагандистским талантам и так далее. Конечно, мы за ним внимательно наблюдаем», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, в России стараются не отставать за американским коллегой. Рогозин отметил также, что частные американские компании Boeing и SpaceX проводят работы на государственные деньги.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что готов встретиться с Илоном Маском, и для этой цели его приглашали в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин выразил готовность встретиться с Маском