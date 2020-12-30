Абу-Даби, , 05:21 — REGNUM Несколько случаев инфицирования штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил официальный представитель правительства ОАЭ Омар Абдеррахман аль-Хаммади в интервью агентству WAM.

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При этом он не уточнил, связаны ли эти факты с путешественниками. Чиновник добавил, что власти государства продолжат следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Израиле зафиксировали четыре случая заражения новой формой коронавируса, зарегистрированной в британском королевстве.

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