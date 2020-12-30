Москва, , 05:17 — REGNUM В среду, 30 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 31 декабря в Москве облачно, небольшие осадки (снег с дождём), гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −5… −0 °C днём и −5… −0 °C ночью.

В четверг, 31 декабря, днём в столице ожидается +1… +3 °C. По области −2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C. Небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в Подмосковье может идти ледяной дождь.

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