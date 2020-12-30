Улан-Удэ, , 05:06 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 25 724. Об этом утром 30 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 13 850 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 586 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1280 больных. На амбулаторном лечении находится 922 человека, наблюдаются 3416 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 22 936 (+196) человек.

В реанимации остаются 74 пациента в тяжёлом состоянии. В том числе 50 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 58,2% — из 2199 перепрофилированных коек заняты 1280.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 25 535, более половины из которых зарегистрированы в Улан-Удэ.

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