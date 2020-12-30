Хабаровск, , 05:03 — REGNUM В Хабаровском крае за последние сутки лабораториями выдано 337 (338 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, выздоровел ещё 361 человек, умерли два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Хабаровске новых заражённых выявлено 176 человек, в Комсомольске-на-Амуре — 73, в Нанайском районе — 49.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 3234 койки, из них свободны — 990. В госпиталях 42 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 3961 человек.

На 30 декабря в Хабаровском крае зарегистрировано 34 405 носителей коронавируса, 30 242 человека выздоровели, скончались 202 пациента.

Напомним, 29 декабря в регионе несколько смягчили ограничительные меры на время новогодних праздников — общепит будет работать до полуночи.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 декабря на Колыме обследовано на коронавирусную инфекцию 116 785 человек, положительных тестов выдано 7089, выздоровели за весь период пандемии 6460 пациентов, не справились с болезнью 64 человека.