Лиссабон, , 04:29 — REGNUM В Португалии выявили более 400 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии. Об этом 30 декабря сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в мире.

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По данным университета на 04:15 мск 30 декабря, всего на территории Португалии было выявлено 400 002 случая заражения коронавирусом. В стране умер 6751 пациент с диагнозом COVID-19.

В настоящее время в мире выявлено 81 919 010 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Число умерших достигло 1 787 033 человек. Больше всего от коронавируса пострадали США (19 526 228 заразившихся, 337 918 умерших), Индия (10 224 303, 148 153) и Бразилия (7 563 551, 192 681).

Как сообщало ИА REGNUM, национальный институт здравоохранения Португалии (INSA) обнаружил в ходе второй волны COVID-19 три новых разновидности коронавирусной инфекции.

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