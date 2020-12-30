Сеул, , 04:24 — REGNUM В Южной Корее общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 60 тысячам, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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В частности, за 29 декабря на территории страны выявили 1050 зараженных SARS-CoV-2. Из них 1025 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже вторые сутки подряд вновь в Южной Корее выявляют более тысячи зараженных.

Всего с начала пандемии в Республике Корея подтвердили 59 773 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее выросло до 879 человек.