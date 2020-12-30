Хабаровск, , 04:14 — REGNUM В Хабаровский край в начале января ожидается поступление трёх тысяч доз вакцины «Спутник V», которой, в том числе начнут прививать медработников старше 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На 30 декабря вакцинация проводится как в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, так и в районах края. В перечень иммунизации включают новые категории населения: учителей, воспитателей, сотрудников МФЦ, специалистов коммунальной сферы, соцработников.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 2394 случая заражения коронавирусом. По клиническим формам наблюдается незначительный рост ОРВИ и составляет 43% от общего числа заболевших. Внебольничные пневмонии зарегистрированы у 38% жителей Хабаровского края. Коронавирусная инфекция зафиксирована у 40−43% заболевших внебольничной пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, ковид-паспорта в мире будут введены, причём в ряде стран, вероятно, уже в 2021 году, рассказал 29 декабря глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире «России 24».