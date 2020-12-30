Пекин, , 04:10 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 24 новых подтвержденных случая COVID-19, из которых 17 оказались «импортными», сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Пять локальных случаев заболевания были зарегистрированы в северо-восточной китайской провинции Ляонин. По одному случаю выявлено в Пекине и Хэйлунцзяне, говорится в ежедневном отчете Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Никаких новых случаев подозрения на заболевание заболевания или смертей, связанных с этим заболеванием, за сутки выявлено в стране не было. Шестнадцать переболевших COVID-19 пациентов на материковой части Китая были выписаны из больниц после выздоровления во вторник.

Всего в стране было зарегистрировано в общей сложности 4247 случаев импортированных случаев опасной инфекции. Из них 3978 человек было выписано из больниц после выздоровления, еще 269 оставались госпитализированными. Среди импортированных случаев, смертельных не было зарегистрировано.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на материковой части страны достигло 87 027, из которых 356 пациентов, все еще получают лечение. По данным комиссии, в общей сложности 82 037 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления, еще 4634 скончались.