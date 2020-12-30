Токио, , 04:18 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы 30 декабря на востоке главного японского острова Хонсю. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

По его данным, эпицентр землетрясения находился на побережье префектуры Ибараки, расположенной по соседству с Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине порядка 60 километров. Сильные толчки также ощущали жители префектур Токио, Тиба, Тотиги, Сайтама и Фукусима.

О разрушениях и пострадавших не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы на территории Филиппин.

Читайте также: Словения направит помощь пострадавшим от землетрясения в Хорватии

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло на Филиппинах