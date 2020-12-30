Буэнос-Айрес, , 03:06 — REGNUM В Аргентине стартовала кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил глава аргентинского минздрава Гинес Гонсалес Гарсия в ходе пресс-конференции.

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«Сегодня знаменательный день для всех аргентинцев. Воистину невероятно начать такую крупнейшую кампанию по вакцинации в Аргентине», — заявил он.

По словам Гарсии, первыми прививки получат медицинские работники, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19. Отмечается, что два врача — Франсиско Траверсо и Флавия Лояконо — станут первыми гражданами Аргентины, привитыми российской вакциной «Спутник V, недавно поступившей в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, к 29 декабря в аргентинской провинции Буэнос-Айрес на вакцинацию против COVID-19 российским препаратом «Спутник V» подали заявки более 300 тыс. жителей. Первая партия вакцины прибыла в страну 24 декабря.

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