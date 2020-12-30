Рига, , 02:50 — REGNUM Комендантский час с 22:00 до 05:00 будет действовать на территории Латвии в новогоднюю ночь из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает агентство LETA со ссылкой на государственную канцелярию республики.

По информации издания, такое решение приняло латвийское правительство, однако окончательно оно будет утверждено 30 декабря. Комендантский час также будет действовать в ночное время со 2 по 4 января и с 8 по 9 января. Власти также продлят до 7 февраля режим чрезвычайного положения, действующий в Латвии из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря сообщил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Латвии Уго Думпис предупредил о том, что в республике может произойти катастрофа в случае, если не удастся снизить число ежедневно фиксируемых случаев заражения SARS-CoV-2.

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