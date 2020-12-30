Брюссель, , 02:22 — REGNUM Дополнительные 100 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer и немецкой BioNTech, намерены закупить власти ЕС. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

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У руководства Евросоюза уже есть договоренности с указанными организациями о поставке 200 млн ампул препарата, которая должна быть выполнена в полном объеме до осени 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Ноэль Ватион заявил, что власти ЕС пока не могут одобрить вакцину от коронавирусной инфекции, созданную британско-шведской компанией AstraZeneca.

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